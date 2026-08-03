Горячая линия после атаки БПЛА в Архипо-Осиповке приняла 121 обращение

После атаки беспилотных летательных аппаратов на Архипо-Осиповку на телефон горячей линии поступил 121 звонок. По каждому обращению специалисты предоставляют необходимые разъяснения, помогают разобраться в ситуации и при необходимости передают информацию в профильные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По данным властей, горячая линия продолжит работу до 02:00, после чего возобновит прием обращений с 09:00 следующего дня. Для связи с гражданами продолжает работать телефон 8 (86141) 3-19-29.

Ранее сообщалось, что 3 августа в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Архипо-Осиповку погибли семь человек, еще 47 получили ранения. По данным Минздрава, в стационарах остается 21 пострадавший, среди которых трое детей. Девять пациентов находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Краснодарского края организовала контроль за соблюдением прав граждан после происшествия и открыла горячую линию.

Главный врач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков сообщил, что госпитализированные, включая троих детей, проходят лечение в травматолого-хирургическом отделении. Один ребенок ожидает эвакуации в Детскую краевую клиническую больницу Краснодара. К оказанию помощи подключились специалисты краевых медучреждений, а часть пострадавших эвакуировали в медицинские центры региона.

Главный врач Туапсинской центральной районной больницы №2 Дмитрий Рябоконь сообщил, что в медучреждение доставили четырех пострадавших. Им оказали необходимую помощь, после чего пациенты отказались от госпитализации и были направлены домой.

Мария Удовик