В Сочи на месте нереализованного проекта ЖК появилась парковка на 123 места

В Сочи на земельном участке, где ранее располагался кинотеатр «Спутник», начала работу новая муниципальная парковка. Стоянку на 123 машиноместа включили в Единое муниципальное парковочное пространство города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Парковку организовали после возврата земельного участка площадью 4,1 тыс. кв. м в муниципальную собственность. Ранее территория была предусмотрена под реализацию другого проекта. С 2007 года здесь планировали построить 24-этажный жилой комплекс с кинозалом, однако проект не реализовали из-за сложных гидрогеологических условий площадки.

После возврата участка муниципалитет принял решение использовать территорию для создания парковочного пространства. Причиной стало отсутствие достаточного количества парковочных мест в центральной части Сочи. По информации властей, решение об обустройстве стоянки приняли с учетом обращений автовладельцев.

Новая парковка вошла в состав Единого муниципального парковочного пространства Сочи и относится к зоне №01. Стоянка работает круглосуточно. Стоимость размещения автомобиля составляет 170 руб. в час.

Участок, который ранее рассматривали для строительства жилого комплекса с кинозалом, теперь используется для организации парковки. На территории предусмотрено 123 машиноместа, доступных для автомобилистов в течение всего дня.

«Ъ-Сочи» писал, что аэропорт курорта опубликовал актуальную информацию о стоимости парковки и расположении зон: на привокзальной площади и суточной парковке первые 15 минут бесплатно, далее час стоит 400 и 300 руб. соответственно, а при стоянке свыше трех часов действует фиксированный тариф — 1,5 тыс. руб. за сутки. Для инвалидов I и II групп предусмотрена бесплатная парковка на специальных местах при условии внесения авто в федеральный реестр.

Мария Удовик