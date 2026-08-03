Четверо моряков пострадали при атаке на судно у Новороссийска

Турецкое судно Nadhezna, перевозившее свежие овощи и фрукты в Россию, подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов в акватории Черного моря. В результате происшествия судно загорелось, пострадали четыре члена экипажа. Об этом сообщило турецкое агентство IHA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По данным газеты Cumhuriyet, судно следовало из турецкого порта Самсун в Новороссийск. Атака произошла около 16:30 мск в 30 морских милях от Новороссийска. Среди четырех пострадавших моряков трое являются гражданами Турции.

Капитан судна Ялчин Шахин сообщил, что Nadhezna подверглось атаке шести-семи беспилотников. По его утверждению, дроны были украинскими. После начала пожара экипаж самостоятельно приступил к его тушению.

Как пишет Cumhuriyet, корабли Военно-морского флота России не смогли приблизиться к судну для оказания помощи экипажу из-за беспилотников, находившихся в районе происшествия.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в течение дня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным военного ведомства, беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей, Краснодарского края, а также над акваторией Черного моря.

На территории Краснодарского края действует запрет на съемку и распространение информации об атаках БПЛА, работе ПВО и РЭБ, а также о местонахождении военных и важных объектов. За нарушение ограничений предусмотрен штраф до 300 тыс. руб.

Мария Удовик