Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Краснодарским краем

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты над Краснодарским краем и еще несколькими регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По данным военного ведомства, с 08:00 до 20:00 мск силы ПВО уничтожили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей, Краснодарского края, а также над акваторией Черного моря.

Ранее 3 августа в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Архипо-Осиповку погибли семь человек, трое из которых — дети. Еще 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

По информации региональных властей, в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа госпитализировали 21 пострадавшего. Еще 19 людям оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации. Власти заявили, что всем пострадавшим и семьям погибших окажут необходимую поддержку.

На территории Краснодарского края продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотных летательных аппаратов, работе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также сведений о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

Мария Удовик