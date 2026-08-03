На Кубани усилят мобильные группы после атаки БПЛА в Архипо-Осиповке

В Краснодарском крае усилят меры безопасности после атаки беспилотных летательных аппаратов в Архипо-Осиповке, в результате которой, по данным властей, погибли семь человек. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Глава региона отметил, что Краснодарский край ежедневно живет в условиях вызовов и необходимо делать все возможное для защиты жителей и отдыхающих. По его словам, атака на пляж в Архипо-Осиповке, где погибли семь человек и пострадали около 40, потребовала усиления мер безопасности и объединения работы всех структур. Из общего числа пострадавших 17 человек доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.

Вениамин Кондратьев также сообщил, что в Краснодарском крае создают мобильные группы для защиты населенных пунктов от атак беспилотных летательных аппаратов. После произошедшего в Геленджике губернатор поручил своему заместителю проработать вопрос активного привлечения казачества к работе мобильных огневых групп.

В правительстве Краснодарского края сообщили, что участники мобильных огневых групп будут подписывать контракт с Министерством обороны Российской Федерации. При этом, по информации краевых властей, их не будут направлять в зону специальной военной операции.

Также в региональном правительстве сообщили, что каждому участнику мобильной огневой группы предусмотрена ежемесячная выплата в размере 50 тыс. руб.

«Ъ-Кубань» писал, что в Туапсинскую ЦРБ №2 доставили четверых пострадавших после атаки БПЛА в Архипо-Осиповке, все они в удовлетворительном состоянии. Им оказали помощь и удалили осколки, после чего пациенты отказались от госпитализации и были отправлены домой.

Мария Удовик