После атаки на склад Wildberries в Краснодаре в больнице остается один человек

После атаки беспилотных летательных аппаратов на логистический центр Wildberries в Краснодаре в стационаре остается один пострадавший. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края. Еще двух человек, проходивших лечение в медицинских учреждениях Краснодара, выписали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Всего после происшествия на складском комплексе в больницы доставили четырех пострадавших. Одна из госпитализированных женщин, получившая тяжелые ранения, позднее скончалась. По данным оперативного штаба, состояние пациента, который продолжает лечение в стационаре, оценивается как стабильное. Медики продолжают оказывать ему необходимую помощь.

Атака на логистический комплекс Wildberries в Краснодаре произошла в ночь на 22 июля. В результате удара на территории объекта возник пожар. По официальным данным, в Краснодаре пострадали десять человек, одна из пострадавших впоследствии умерла в больнице. Одновременно беспилотники атаковали логистический центр компании в Невинномысске, где травмы получили пять человек. После происшествий работа обоих складских комплексов была временно приостановлена.

Ранее Forbes со ссылкой на оценки аналитиков сообщил, что после серии атак логистическая инфраструктура Wildberries сократилась на 17–22%. По данным издания, под удары попали около 15 складских объектов маркетплейса, включая комплексы в Краснодаре и Невинномысске.

По оценке ведущего аналитика исследовательского агентства Data Insight Сергея Семко, по состоянию на 2 августа общая площадь складов Wildberries, подвергшихся атакам, составила от 1,21 млн до 1,47 млн кв. м. Повреждения получили помещения площадью от 893 тыс. до 1,154 млн кв. м, что соответствует 17,2–22,2% от заявленного компанией объема логистической инфраструктуры площадью около 5,2 млн кв. м.

Часть складов уже возобновила работу, однако эксперты считают, что последствия для бизнеса могут быть значительными. Потенциальные потери продавцов оцениваются в диапазоне от 214,9 млрд до 279,6 млрд руб. Генеральный директор экосистемы сервисов для продавцов на маркетплейсах SellerDen Денис Ветренников отметил, что последствия атак могли затронуть несколько сотен тысяч предпринимателей.

После происшествия в Краснодарском крае создали рабочую группу для поддержки пострадавших предпринимателей. Региональные власти поручили профильным ведомствам и институтам развития бизнеса проработать дополнительные меры поддержки и возможные преференции для компаний, столкнувшихся с последствиями атак.

Мария Удовик