Непогода с градом и грозами ожидается в Краснодаре в ближайшие два дня

4 и 5 августа в Краснодаре ожидается ухудшение погодных условий. По данным муниципального центра управления города, в краевом центре прогнозируются ливни с грозами, градом и усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Несмотря на осадки, температура воздуха останется высокой. По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 4 августа воздух в Краснодаре прогреется до +30 градусов. На следующий день, 5 августа, максимальная температура достигнет +34 градусов.

Власти города рекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности в период действия неблагоприятных погодных явлений. При возникновении чрезвычайных ситуаций гражданам следует обращаться по единому номеру вызова экстренных служб «112».

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются не только в Краснодаре, но и на территории Краснодарского края. Ранее синоптики предупреждали, что 4 и 5 августа местами по региону ожидаются ливни с грозами, градом и сильным ветром. Кроме того, на участке акватории Черного моря от Анапы до Магри сохраняется опасность формирования смерчей.

В Сочи, по данным местного гидрометцентра, 4 августа ожидаются кратковременные дожди слабой и умеренной интенсивности. В предгорных районах и горах днем возможны локальные ливни. По расчетам синоптиков, прогнозируемое количество осадков не должно привести к существенному подъему уровня воды в реках.

«Ъ-Кубань» писал, что в Анапе из-за отжимного северо-восточного ветра второй день подряд запрещено использование легких плавсредств, включая катамараны, матрасы и круги. Власти призвали отдыхающих соблюдать осторожность и не рисковать жизнью.

Мария Удовик