На заводе «Кетон» в Северной Осетии ликвидировали открытое горение

В Северной Осетии на заводе «Кетон» удалось ликвидировать открытое горение. Пожар охватил площадь в 500 кв. м. Об этом сообщает начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по республике Олег Беликов.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в ликвидации возгорания участвуют более 50 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и 14 единиц специальной техники.

По предварительной информации, открытое горение возникло в производственной зоне завода, где используются полимерные материалы, что сопровождалось интенсивным задымлением.

Наталья Белоштейн