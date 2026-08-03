Суд огласил приговор 20-летней пензенке за насмерть сбитого пешехода

В Наровчатском районе суд приговорил 20-летнюю жительницу Нижнеломовского района к пяти с половиной годам колонии-поселения за смертельное ДТП (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Пензенской области.

В ночь на 2 января 2025 года в Наровчатском районе девушка за рулем ВАЗ-21074 с неисправными фарами сбила 65-летнего пешехода. Она переехала мужчину и не оказала ему помощи, после чего скрылась с места происшествия. Пострадавший погиб на месте.

Суд лишил ее права управления транспортными средствами на два с половиной года и взыскал в пользу родственников погибшего 1,8 млн руб. в счет компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

Нина Шевченко