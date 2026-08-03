Главные новости за 3 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В селе Архипо-Осиповка под Геленджиком из-за падения обломков БПЛА погибли семь человек, включая троих детей, и 40 пострадали, из них 21 госпитализирован. Для оказания помощи привлечены врачи Геленджика и санаториев, тяжелых пострадавших направляют в больницы ближайших городов.

С начала 2026 года ПВО сбила более 54 тыс. украинских дронов над 52 регионами России, при этом среднемесячный показатель вырос с 7 тыс. до 11–13 тыс., а в июле достиг 425 аппаратов в сутки. Наиболее масштабные атаки фиксировались в ночь на 26 июня (660 БПЛА), 24 июля (571) и 17 мая (556), чаще всего дроны уничтожали над Белгородской, Курской, Брянской областями и Крымом, при этом география атак расширилась с 36 до 44 регионов.

В результате ночной атаки на Крым погибли три мирных жителя, еще двое ранены, сообщил глава республики Сергей Аксенов, пообещав поддержку пострадавшим. По данным Минобороны, за ночь сбит 131 беспилотник, в том числе над Краснодарским краем и акваторией Черного моря, прокуратура региона контролирует соблюдение прав граждан.

Логистическая инфраструктура Wildberries после атак БПЛА сократилась на 17–22%: под удары попали около 15 складов, включая комплексы в Краснодаре и Невинномысске, повреждения получили от 893 тыс. до 1,154 млн кв. м площадей. Потери продавцов могут составить до 280 млрд руб., при этом часть объектов уже возобновила работу, а власти Кубани создали рабочую группу для поддержки пострадавших предпринимателей.

Арбитражный суд Краснодарского края отложил до 28 сентября рассмотрение иска бывшей акционерки «Хоста-Чай» Натальи Михайловой о взыскании более 2,07 млрд руб. убытков и исключении ответчика из акционеров. Истица считает, что из-за действий ответчиков компания лишилась права аренды 292 га земель в Адлере рыночной стоимостью около 2 млрд руб., тогда как ответчики отрицают связь своих действий с утратой активов и не признают размер убытков.