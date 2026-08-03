Главные новости за 3 августа: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Юрлицо производителя телевизоров ГК «Квант» — ООО «Квант» — с заводом в Воронеже признали банкротом. В 2025-м году воронежский завод «Кванта» приостановил сборку телевизоров российского бренда Irbis по всем диагоналям. Тогда же воронежское ООО «Синоквант», входящее в ГК «Квант», отказалось от проекта по выпуску ЖК-телевизоров стоимостью 1,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проспект Революции в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Проспект Революции в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мэр Воронежа Сергей Петрин заявил, что с проектами КРТ в облцентре возникли сложности. При этом о каких именно сложностях идет речь, глава города не уточнил и подчеркнул, что переноса сроков по заявленным проектам нет, а по всем площадкам «есть интересанты».

В Белгороде пересмотрят приговор экс-главе старооскольского отдела ГИБДД Михаилу Кашкину, который был приговорен к штрафу в 2,5 млн руб. за взятку в крупном размере. С июля 2023 года по октябрь 2024-го директор коммерческой организации предоставил начальнику Госавтоинспекции стройматериалы и чернозем на 400 тыс. руб. за покровительство и освобождение от административной ответственности.

Российское подразделение нидерландской Akzo Nobel NV — ООО «Акзо Нобель» (а также «Акзо Нобель Коутингс» в Липецке) — перечислило 1 млрд руб. в фонд «Все для победы!» на поддержку участников СВО и членов их семей. Это произошло спустя несколько недель после национализации Akzo Nobel.

В ряде районов Курской области, в частности в Железногорском, Пристенском и Мантуровском, сохраняются проблемы с обеспечением населения бензином и, как следствие, очереди на заправках. По словам властей, это связано с недостаточным количеством АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

«Мираторг» и «АльфаСтрахование» не оспорили отказ в компенсации на 335,6 млн руб. за последствия АЧС в Орловской области. Ранее суд пришел к выводу, что распространению инфекции способствовали нарушения ветеринарных правил на самом предприятии, что исключает взыскание средств с областной казны.

Тамбовская область вошла в топ-15 регионов России по худшему качеству дорог. Доля дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, достигла 40,7% — минимального значения в Черноземье.

Егор Якимов