Главные новости за 3 августа: Новороссийск

В селе Архипо-Осиповка под Геленджиком, по предварительным данным, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата погибли шесть человек.

Число пострадавших при падении фрагментов БПЛА под Геленджиком достигло 47. Медицинская помощь оказывается всем нуждающимся.

Глава Новороссийска выразил соболезнования жителям Геленджика после атаки БПЛА.

На территории кладбища «Солнечное» в Новороссийске продолжается благоустройство: специалисты ремонтируют дорожное покрытие и проводят кронирование деревьев. Завершить все работы планируют в сентябре.

В Новороссийске продолжается восстановление системы ливневой канализации после сильных дождей. Сейчас по муниципальным контрактам ремонтируют 13 объектов в разных районах города.

В пригороде Новороссийска отгрейдировали 10 улиц общей протяженностью 6 км. Работы проводились в рамках содержания дорожной сети.