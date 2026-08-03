Власти Ямала предупредили о появлении фейковых петиций из-за лесных пожаров

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) предупредили жителей о мошенниках, распространяющих в социальных сетях фейковые петиции с призывами защитить леса от пожаров и повлиять на ситуацию с топливом. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, цель таких рассылок — сбор персональных данных для ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Жителей округа призвали не заполнять подобные формы и не пересылать их другим пользователям. «Передав свои данные, вы подвергаете себя и родственников опасности: мошенники и террористы могут вовлечь вас в преступные схемы. Губернатор держит ситуацию с топливом и пожарами на личном контроле»,— отметили в пресс-службе.

По данным на 3 августа, в ЯНАО зарегистрировано 145 очагов лесных пожаров на площади 22,42 тыс. га.

Полина Бабинцева