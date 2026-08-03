Крайизбирком зарегистрировал еще 11 претендентов в депутаты Госдумы

Краевой избирком 3 августа зарегистрировал 11 кандидатов в депутаты Госдумы. Претендентами на мандаты стали Армен Бежанян (по округу № 62 «Пермский»), Галина Автухович, Егор Ермаков и Андрей Кобелев (по округу № 63 «Чусовской»), Михаил Дьячков, Ирина Казанцева и Вероника Куликова (округ 64 «Кунгурский»), Ядвига Веклич, Алексей Грибанов, Ольга Колоколова, Юрий Уточкин (округ № 65 «Кудымкарский»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Армена Бежаняна в соцсети. Фото: страница Армена Бежаняна в соцсети.

Всего на данный момент избирком зарегистрировал 32 кандидата в депутаты Госдумы. Процедура оформления документов претендентов завершится 5 августа.