В Екатеринбурге на 2 месяца перенесли остановку у железнодорожного вокзала

В Екатеринбурге перенесли остановку для автобусов и троллейбусов возле железнодорожного вокзала. Как сообщили в городской администрации, перенос связан с благоустройством площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса (Привокзальной площади). Изменения будут действовать с 3 августа по 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Екатеринбурга Фото: Администрация Екатеринбурга

«В указанный период посадка будет осуществляться на остановке "Вокзальная" по одноименной улице, высадка – на "Азина" по улице Свердлова»,— сообщили в мэрии.

Кроме того, до 30 сентября изменится место отправления и прибытия межмуниципальных маршрутов № 100, 114 и 158. Их временной начальной и конечной остановкой станет «город Екатеринбург (улица Вокзальная)».

Ранее сообщалось, что масштабную реконструкцию привокзальной площади у железнодорожного вокзала планируется завершить к сентябрю. Благоустроенная территория станет одной из ключевых площадок Международного фестиваля молодежи.

Полина Бабинцева