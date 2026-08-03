В Волгограде задержали жителя за дискредитацию ВС РФ

В Волгограде задержан местный житель по подозрению в публичном распространении фейков о ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ России по Волгоградской области Фото: УФСБ России по Волгоградской области

По данным следствия, с января 2023-го по апрель 2025 года мужчина в своем аккаунте в соцсети и на блог-платформе систематически публиковал под видом достоверных сведений заведомо ложные сообщения о российской армии.

Преступление раскрыли сотрудники СК, МВД и ФСБ. Следствие продолжается, в суд направлено ходатайство о заключение подозреваемого под стражу.

Нина Шевченко