В Черноземье 5 августа ожидается жаркая погода, до +33°C

В среду, 5 августа, жителей Черноземья ожидает жаркая погода. Температура будет варьироваться от +19°C до +33°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +25°C, днем поднимется до +33°C, вечером опустится до +29°C, а ночью будет +21°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +25°C, днем воздух прогреется до +31°C, вечером ожидается +27°C, а ночью температура сохранится на уровне +22°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром ожидается +24°C, днем — +31°C, вечером — +28°C, а ночью — +21°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +23°C, днем поднимется до +29°C, вечером будет +26°C, а ночью — +19°C. Ветер до 2 м/с.

В Орле утром ожидается +22°C, днем — +28°C, вечером — +27°C, а ночью — +20°C. Ветер до 1 м/с.

В Тамбове утром будет +22°C, днем — +28°C, вечером — +26°C, а ночью — +20°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова