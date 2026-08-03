Региональный центр компетенций Воронежской области возглавил Алексей Лощенко

С 1 августа директором регионального центра компетенций Воронежской области назначен Алексей Лощенко, сообщили в Telegram-канале центра. Соответствующий приказ министр экономического развития региона Людмила Запорожцева подписала в конце июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран директор регионального центра компетенций Воронежской области Алексей Лощенко (справа)

Фото: из Telegram-канала регионального центра компетенций Воронежской области директор регионального центра компетенций Воронежской области Алексей Лощенко (справа)

Фото: из Telegram-канала регионального центра компетенций Воронежской области

До назначения господин Лощенко работал доцентом кафедры сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей Воронежского аграрного госуниверситета (ВГАУ) имени императора Петра I. Глава министерства отметила его образовательный опыт, наличие лабораторной базы и патентов, а также способность решать сложные задачи для экономики области.

На посту руководителя регионального центра компетенций Алексей Лощенко сменил Андрея Демидова, работавшего в этой должности с марта 2026 года. Господин Демидов, в свою очередь, был назначен заместителем министра экономразвития региона — он будет курировать контрольно-надзорную деятельность и вопросы повышения производительности труда.

Алексей Лощенко в 2014 году окончил агроинженерный факультет ВГАУ по направлению «Агроинженерия», в 2016-м по этому направлению получил квалификацию «магистр», а в 2019-м окончил аспирантуру по направлению «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве». В 2022-м защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности «Технологии и средства механизации сельского хозяйства». Работал в должностях от ведущего инженера кафедры тракторов и автомобилей до доцента кафедры сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей ВГАУ.

В начале июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежскому бизнесу продлили сроки недостижения параметров инвестпроектов. Соответствующие изменения предложило региональное министерство экономразвития в связи с тем, что ряд проектов сегодня отстают по объему инвестиций на фоне высокой ключевой ставки ЦБ.

Егор Якимов