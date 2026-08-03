Жители Краснодара возложили цветы в память о погибших в Архипо-Осиповке

Жители Краснодара почтили память погибших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на пляж в селе Архипо-Осиповка городского округа Геленджик. К поклонному кресту у собора Александра Невского горожане возложили цветы, свечи и игрушки в память о погибших. В обращении отмечается, что Краснодар скорбит вместе со всем Краснодарским краем, семьям погибших выразили соболезнования, а пострадавшим, находящимся в медицинских учреждениях, пожелали скорейшего выздоровления, сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Наумов Фото: Евгений Наумов

Ранее сообщалось, что 3 августа в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Архипо-Осиповке произошла трагедия. Изначально губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о трех погибших и 13 пострадавших, среди которых были дети.

Позднее региональный оперативный штаб уточнил данные. По информации оперштаба, число погибших увеличилось до четырех человек, включая одного ребенка, пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Спустя полтора часа губернатор сообщил, что количество погибших возросло до шести человек, трое из них — дети. Число пострадавших достигло около 40 человек. Из них 17 госпитализировали в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где им оказывают необходимую помощь.

По информации властей, целью атаки стали объекты гражданской инфраструктуры. На месте происшествия развернули оперативный штаб. Прокуратура Краснодарского края организовала контроль за соблюдением прав граждан после атаки и открыла горячую линию для приема обращений. В обращении также произошедшее назвали преступлением против мирных жителей и подчеркнули, что регион разделяет скорбь с семьями погибших и всеми жителями Краснодарского края.

Мария Удовик