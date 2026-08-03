Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти пропавшего жителя Каменска-Уральского

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти без вести пропавшего жителя Каменска-Уральского (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«В медиапространстве размещена публикация, согласно которой родственники самостоятельно нашли тело без вести пропавшего жителя города Каменска-Уральского, к поискам которого, по их словам, сотрудники правоохранительных органов не приняли своевременных мер. Семья умершего обращается к главе Следственного комитета РФ с просьбой разобраться в данной ситуации»,— говорится в сообщении ведомства.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко предоставить доклад о ходе расследования и по доводам публикации.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», 17 июля мужчина выехал из Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга на автомобиле Ford Focus и перестал выходить на связь. Спустя две недели, 1 августа, его гражданская супруга самостоятельно обнаружила автомобиль с телом мужчины на трассе. Родственники погибшего утверждают, что при обращении в отдел полиции заявление о поиске мужчины не приняли.

Полина Бабинцева