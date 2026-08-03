В Туапсинской ЦРБ №2 рассказали о состоянии пострадавших из Архипо-Осиповки

Четырех пострадавших после падения беспилотного летательного аппарата на пляж в селе Архипо-Осиповка доставили в Туапсинскую центральную районную больницу №2. По словам главного врача медучреждения Дмитрия Рябоконя, все пациенты находились в удовлетворительном состоянии. Им оказали необходимую медицинскую помощь, удалили инородные тела и осколки, после чего все четверо отказались от госпитализации и были направлены домой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число погибших в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в Архипо-Осиповке увеличилось до семи человек. Среди погибших — трое детей. Еще 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

По данным регионального оперштаба, в медицинские учреждения госпитализировали 21 пострадавшего, еще 19 человек получили необходимую помощь без госпитализации. В больнице Архипо-Осиповки организовали первичное медицинское сопровождение. Для оказания помощи дополнительно привлекли врачей городской больницы Геленджика и сотрудников одного из местных санаториев. Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, направляют для дальнейшего лечения в медицинские учреждения ближайших городов.

После трагедии жители Краснодара почтили память погибших. К поклонному кресту у собора Александра Невского горожане возложили цветы, свечи и игрушки. Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что город скорбит вместе со всем Краснодарским краем, семьям погибших выразили соболезнования, а пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

По информации властей, последствия происшествия продолжают устранять профильные службы, а пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в учреждениях Краснодарского края.

Мария Удовик