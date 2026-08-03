Пермский завод создал первый в России цементировочный комплекс для нефтяников

Пермский завод грузовой техники (ПЗГТ) разработал и изготовил первый в России цементировочный комплекс, предназначенный для проведения работ по цементированию нефтяных и газовых скважин с подачей сухой химии и работе в непрерывном режиме длительный период с большими объемами закачки. Как сообщает пресс-служба правительства края, ранее подобные машины поставлялись исключительно из-за рубежа, преимущественно из США. Новый комплекс создан по заказу крупной нефтяной компании в рамках импортозамещения и полностью спроектирован российскими специалистами. «По уровню технологичности и автоматизации это самый совершенный цементировочный комплекс в стране, аналогов ему нет. Мы спроектировали и собрали его сами», — отметил управляющий Пермского завода грузовой техники Денис Миночкин.

Цементировочный комплекс предназначен для приготовления и закачки тампонажного раствора с добавлением сухой химии при креплении скважин. Он дает возможность закачивать большие объемы длительный период времени в непрерывном режиме с разной консистенцией растворов. От работы комплекса зависит герметичность ствола и срок службы скважины.

При разработке комплекса ПЗГТ разработало собственную конструкцию, ориентируясь на современные требования нефтегазовой отрасли. Комплекс оснащен современной системой автоматизированного управления.

Конструкция предусматривает отдельную кабину оператора для повышения безопасности эксплуатации и исключения необходимости дополнительной аттестации рабочих мест.

Использование отечественной автоматики позволило полностью локализовать механику и интеллектуальные системы управления — традиционно самый сложный элемент импортозамещения.

Разработка комплекса стала возможной благодаря модернизации завода. В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» завершается приоритетный инвестиционный проект ПЗГТ: строительство нового корпуса, расширение площадей и техперевооружение. Первые подразделения уже работают в новых помещениях.

Новые мощности позволили отказаться от части аутсорсинга, освоить сварку алюминия и увеличить производительность на 30%. В 2021 году инвестпроекту ПЗГТ присвоили статус приоритетного. Общий объем инвестиций составляет 146 млн руб. Благодаря господдержке предприятие получило инвестиционный налоговый вычет и направило высвобожденные средства на развитие производства.

Кроме того, при содействии Министерства промышленности и торговли Пермского края в 2022 году предприятие привлекло государственное финансирование для автоматизации производственных процессов и увеличения производственных мощностей. ПЗГТ также включен в Реестр промышленной кооперации Пермского края, который способствует поиску партнеров, привлечению заказов и эффективной загрузке производственных мощностей.