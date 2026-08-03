Жителям дома в Анапе пересчитали более 1,6 млн рублей платы за ЖКУ после проверки прокуратуры

Собственникам квартир многоквартирного дома № 18 на улице Лазурной в Анапе пересчитали плату за содержание и текущий ремонт общего имущества на сумму свыше 1,68 млн рублей. Перерасчет произведен после вмешательства Анапской межрайонной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Проверка показала, что управляющая организация без решения общего собрания собственников в одностороннем порядке увеличила размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества с 11,90 до 20,10 руб. за квадратный метр.

Прокуратура внесла представление директору управляющей компании, однако в его удовлетворении первоначально было отказано. После этого надзорное ведомство добилось привлечения руководителя организации к административной ответственности.

По постановлению Государственной жилищной инспекции Краснодарского края директор управляющей компании признан виновным в нарушении лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. Ему назначен штраф в размере 25 тыс. руб.

После повторного рассмотрения представления прокуратуры управляющая организация выполнила перерасчет платы за период с мая 2024 года по декабрь 2025 года по 191 лицевому счету на общую сумму 1,68 млн руб. Главный бухгалтер компании привлечен к дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре отметили, что благодаря принятым мерам права собственников помещений многоквартирного дома были восстановлены.

Анна Гречко