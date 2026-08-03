Экс-прокурор Ярославской области может стать сенатором

Бывший прокурор Ярославской области Александр Лоренц может стать сенатором от Белгородской области. Об этом сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Уточняется, что врио главы Белгородской области Александр Шуваев включил в тройку кандидатов в сенаторы Александра Лоренца, который работает руководителем администрации губернатора Белгородской области, а также депутатов Госдумы Валерия Скруга и Наталию Полуянову. По данным источника РБК, если господин Шуваев победит на губернаторских выборах, то предпочтительнее шансы стать сенатором от региона у господина Лоренца. Однако окончательного решения еще нет.

Александр Лоренц возглавлял прокуратуру Ярославской области с конца 2022 года по 2024 год. После отставки господин Лоренц стал заместителем губернатора Белгородской области. В 2025 году был ранен во время атаки БПЛА на здание правительства Белгородской области.

Алла Чижова