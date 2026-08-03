Фермеры Ставрополья предупредили о риске сокращения поголовья коров из-за падения цен на молоко

Фермеры Ставропольского края предупредили о возможном сокращении молочного поголовья на фоне падения закупочных цен на сырое молоко и проблем со сбытом продукции. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили представители фермерских хозяйств и регионального отделения АККОР. По их словам, часть небольших производителей уже рассматривает возможность отказаться от молочного животноводства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Председатель Совета АККОР Ставропольского края Сергей Колесников рассказал «Ъ-Кавказ», что в последнее время к нему все чаще обращаются фермеры, обеспокоенные ситуацией в отрасли.

«Люди звонят и говорят: "Все, будем вырезать поголовье". А ведь на создание хорошего стада уходят годы. Ферму можно вырезать за один день, а восстановить ее потом — это пять—восемь лет работы»,— сказал господин Колесников.

По его словам, особенно уязвимыми оказались небольшие хозяйства и владельцы личных подсобных хозяйств, которые практически не имеют альтернативных каналов реализации продукции. Если хозяйства, работающие по долгосрочным контрактам с переработчиками, еще могут рассчитывать на стабильный сбыт, то остальные вынуждены искать покупателей в условиях снижения закупочных цен и сокращения объемов приемки молока.

О возможном отказе от молочного животноводства «Ъ-Кавказ» сообщил и глава КФХ Виталий Подопригора. По его словам, сейчас хозяйство сдает молоко по 24–25 руб. за литр, что не покрывает затрат на производство.

«Я уже сам подумываю закрываться, потому что нерентабельно заниматься»,— рассказал фермер. По его словам, содержание животных продолжает дорожать: только тюк сена весом около 35 кг стоит 150–200 руб., кроме того, постоянно растут расходы на зерно, кормовые добавки и другие статьи затрат.

Господин Подопригора отметил, что проблема затрагивает не только отдельные хозяйства, но и сельские территории в целом. После распада колхозов продажа молока стала для многих жителей села основным источником дохода, однако сейчас все больше владельцев хозяйств отказываются от этого направления. «В некоторых селах стада практически исчезли. Для себя еще держат одну-две коровы, а заниматься молоком как бизнесом уже никто не хочет»,— отметил он.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», за последние несколько месяцев закупочные цены на сырое молоко в Ставропольском крае, по оценкам производителей, снизились на 20–30%. Одновременно фермеры сообщили о проблемах со сбытом продукции и сокращении объемов закупок со стороны переработчиков.

Роман Лаврухин