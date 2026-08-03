Иван Шитов утвержден руководителем исполкома Лаишевского района Татарстана

Депутаты Лаишевского района единогласно поддержали кандидатуру Ивана Шитова на пост главы исполнительного комитета, сообщает пресс-служба районного совета. 37-летний Шитов с 8 июля временно исполнял обязанности руководителя, ранее занимал должность заместителя.

Новый глава исполкома заявил, что главная цель — экономический рост района, который напрямую влияет на качество жизни людей. Среди приоритетов он назвал создание рабочих мест, повышение зарплат, поддержку предпринимательства, развитие строительства и благоустройства, а также улучшение медицинского обслуживания и образования.

Шитов окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «инженер». Трудовой путь начинал в МУП «Управление капитального строительства Лаишевского района», где прошел путь от заместителя директора до руководителя предприятия. С ноября 2019 года работал заместителем руководителя исполкома по строительству и инфраструктуре. Глава района Ильдус Зарипов отметил его семилетний опыт и вклад в реализацию проектов, повлиявших на жизнь жителей.

Влас Северин