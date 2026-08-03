В Новороссийске объявлена беспилотная опасность

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующее сообщение в 16:30 опубликовал в своих соцсетях глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В своем обращении он описал порядок действий для жителей и гостей города при включении сирен.

Если вы находитесь дома , категорически запрещается подходить к окнам. Рекомендуется укрыться в помещении без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая) или в комнате, окна которой не выходят на море.

, категорически запрещается подходить к окнам. Рекомендуется укрыться в помещении без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая) или в комнате, окна которой не выходят на море. Если вы находитесь на улице, необходимо немедленно укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке). В качестве укрытия запрещено использовать автомобиль. Также не следует прятаться под стенами многоквартирных домов.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!» — подчеркнул Андрей Кравченко в своем сообщении.

Угроза атаки БПЛА также объявлена в Геленджике, в Крымском районе и Туапсинском округе, сообщает оперштаб региона.

Наталья Решетняк