В Новороссийске действует угроза атаки беспилотников

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей города призвали соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие, сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

При включении сирен сигнала «Внимание всем» находящимся дома рекомендуют не подходить к окнам и укрываться в помещениях без окон или комнатах со сплошными стенами, окна которых не выходят в сторону моря.

Тем, кто находится на улице, рекомендуют укрыться в цоколе ближайшего здания или подземном переходе. Власти напоминают, что для укрытия нельзя использовать автомобиль и не следует прятаться под стенами многоквартирных домов. Сигнал отменят после того, как обстановка станет безопасной.

Ранее сообщалось, что после падения обломков БПЛА в поселке Архипо-Осиповка медицинские учреждения организовали помощь пострадавшим. К работе привлекли дополнительных врачей городской больницы и медицинских сотрудников одного из местных санаториев. На месте также работают психологи, помощь предложили волонтеры.

Власти уточнили, что больницы обеспечены необходимыми препаратами и оборудованием. Пострадавших в тяжелом состоянии направляют для дальнейшего лечения в медицинские учреждения ближайших городов.

По уточненным данным, в результате падения обломков беспилотника в Архипо-Осиповке пострадали 47 человек, число погибших увеличилось до шести. Среди погибших — трое детей. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы.

Анна Гречко