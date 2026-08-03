Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Севастополя назвал терактом атаку на Архипо-Осиповку

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком, где погибли шесть человек, включая троих детей.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По словам господина Развожаева, Севастополь, ранее также сталкивавшийся с атаками на мирных жителей, разделяет боль жителей Краснодарского края. Он назвал произошедшее террористическим актом и заявил, что подобные атаки не имеют оправдания.

Глава города пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, которые находятся под наблюдением врачей, и отметил, что Севастополь выражает поддержку Краснодарскому краю.

Вячеслав Рыжков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд