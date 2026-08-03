Школы Севастополя с 1 сентября будут работать очно

С 1 сентября школы Севастополя перейдут на очный формат обучения, дистанционный режим в новом учебном году вводиться не будет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, при действующих ограничениях в электроснабжении организовать полноценное дистанционное обучение невозможно. В связи с этим власти приняли решение сохранить традиционный формат занятий в школах.

При этом образовательным учреждениям придется учитывать текущую ситуацию. Вопросы организации учебного процесса, включая продолжительность уроков и расписание, будут обсуждаться педагогами и руководителями школ на августовском совете. Главной задачей власти называют минимизацию возможных перерывов в обучении.

С 1 сентября также отменяются дежурные группы в детских садах. Дошкольные учреждения Севастополя вернутся к работе в обычном режиме по месту жительства.

Летняя оздоровительная кампания в городе завершится без проведения четвертой смены в лагерях. Вместе с тем до конца августа продолжатся краткосрочные трехдневные смены в «Новом Херсонесе» и проект «Планета детства» на базе школ.

Вячеслав Рыжков