В Геленджике днем 3 августа объявили угрозу атаки БПЛА

В Геленджике объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава города Алексей Богодистов призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что после падения обломков БПЛА в поселке Архипо-Осиповка медицинские учреждения организовали помощь пострадавшим. К работе привлекли дополнительных врачей городской больницы и медицинских сотрудников одного из местных санаториев. На месте также работают психологи, помощь предложили волонтеры.

Власти уточнили, что больницы обеспечены необходимыми препаратами и оборудованием. Пострадавших в тяжелом состоянии направляют для дальнейшего лечения в медицинские учреждения ближайших городов.

По уточненным данным, в результате падения обломков беспилотника в Архипо-Осиповке пострадали 47 человек, число погибших увеличилось до шести. Среди погибших — трое детей. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы.

Анна Гречко