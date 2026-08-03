Жительница Ярославля отдала мошенникам 8,5 млн рублей

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по факту обмана 31-летней местной жительницы на 8,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Жертва мошенников рассказала, что в начале июня ей позвонил якобы сотрудник администрации и сообщил о положенных ей социальных выплатах. В ходе разговора пришло СМС с кодом, который девушка продиктовала звонившему. Затем ей поступил новый звонок — уже от «сотрудника силового ведомства».

«Позвонил мне мошенник, представился, что он майор юстиции, сказал, что мне светит 15 лет, начал меня запугивать за то, что я перевела якобы деньги на сторону иноагента. Какой был выход? Мне сказали, что мне надо было снять все свои наличные средства и якобы перевести на безопасную ячейку. Ну что я, собственно, несколько раз и сделала»,— рассказала пострадавшая.

Жительница Ярославля сняла 1,5 млн руб. и ночью у одной из гостиниц передала их неизвестной, назвав кодовое слово «от Гвоздева». Через время мошенники убедили ярославну приехать в Москву и передать еще 4,5 млн руб. Затем пострадавшая передавала деньги уже в ТЦ Ярославля.

Алла Чижова