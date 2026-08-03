Северо-Кавказская магистраль за полгода перечислила в бюджет Кубани более 2,5 млрд рублей

Северо-Кавказская железная дорога в первом полугодии 2026 года перечислила в бюджеты всех уровней более 5,6 млрд руб. Основная часть налоговых поступлений пришлась на Краснодарский край и Ростовскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В бюджет Краснодарского края направлено более 2,5 млрд руб., Ростовской области — около 2 млрд руб. Среди других регионов присутствия магистрали перечисления составили: в Ставропольский край — 334,7 млн руб., Республику Дагестан — 258,6 млн, Чеченскую Республику — 150,3 млн.

В бюджет федеральной территории «Сириус» поступило 106,7 млн руб., Кабардино-Балкарской Республики — 68,8 млн руб., Республики Калмыкия — 35 млн, Северной Осетии — 34,1 млн, Адыгеи — 33,9 млн. Меньшие объемы перечислений зафиксированы в Карачаево-Черкесии — 5,2 млн руб. и Ингушетии — 4,2 млн.

Кроме того, за первые шесть месяцев года Северо-Кавказская магистраль перечислила 64,4 млн руб. в государственные внебюджетные фонды.

Вячеслав Рыжков