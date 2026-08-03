В Геленджике объявлена угроза атаки БПЛА

В Геленджике объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава города Алексей Богодистов призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и принять меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности близких.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что после падения обломков БПЛА в поселке Архипо-Осиповка в медицинских учреждениях организовано оказание помощи пострадавшим. К работе привлечены дополнительные врачи городской больницы и медицинские сотрудники одного из местных санаториев. На месте также работают психологи, помощь предложили волонтеры.

Медицинские учреждения обеспечены необходимыми препаратами и оборудованием. Пострадавшие в тяжелом состоянии направляются для лечения в больницы ближайших городов.

По уточненным данным, в результате происшествия пострадали 47 человек, число погибших достигло шести человек, трое из них — дети. На месте продолжают работу оперативные и специальные службы.

Вячеслав Рыжков