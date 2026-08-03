Смоленская компания отказалась от иска к курской «Грибной радуге» на 32 млн

Арбитражный суд Курской области прекратил производство по заявлению смоленского ООО РТД «Бонше» к курскому ООО «Грибная радуга» о взыскании 32,2 млн руб. в связи с отказом истца от заявленных требований. Мотивы такого решения не разглашаются — резолютивная и мотивировочная части судебного акта пока не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявление приняли к производству в феврале. Предметом иска являлось взыскание неосновательного обогащения в сумме 21,9 млн руб. и процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами в размере 10,3 млн руб.

Заседания по делу переносились несколько раз из-за неявки истца. Представители «Бонше» ходатайствовали об отложении слушаний, ссылаясь на занятость из-за участия в других процессах. «Грибная радуга» исковые требования не признавала. В предпоследнем заседании 17 июня суд отклонил очередное ходатайство истца, указав, что занятость представителя в других разбирательствах не относится к уважительным причинам.

По данным Rusprofile, ООО РТД «Бонше» зарегистрировано в марте 2014 года в Смоленске для оптовой торговли фруктами и овощами. Уставный капитал составляет 12 тыс. руб. Единственным учредителем является Мария Хараб. В 2024 году компания выручила 17 млн руб., убыток составил 1,1 млн руб. Организация находится в процессе банкротства: в конце апреля 2025 года определением Арбитражного суда Москвы в отношении нее введено конкурсное производство, срок которого в последний раз продлен до 9 октября. С 12 ноября обязанности конкурсного управляющего исполняет Владимир Константинов. Заявителями по делу о несостоятельности выступили три лица: ООО BONShE (Беларусь), новосибирское ООО «Сибгриб» и совместное ООО «Бонше» (Россия и Беларусь). ООО «Грибная радуга» зарегистрировано в Курске в феврале 2015 года. Основной вид деятельности — выращивание грибов и трюфелей. Уставный капитал — 76 млн руб. Генеральный директор — Александр Колубаев. 70% долей компании владеет бывший зять председателя правительства России Михаила Мишустина Александр Удодов. Его партнером является Олег Логвинов. Выручка ООО в 2025 году составила 7,4 млрд руб., убыток — 127 млн руб.

По итогам 2025 года ООО «Грибная радуга», занимающее второе место в России по производству шампиньонов, впервые с 2015-го зафиксировало отрицательный финансовый результат. В 2024-м чистая прибыль предприятия достигала 76,5 млн руб.

Кабира Гасанова