Убытки за компанию

Судебный спор заказчика и подрядчика строительства нефтепровода «Ванкор — Сузун» стал двусторонним. На фоне иска компании «Восток ойл» о возврате 1,1 млрд руб. неотработанного аванса «Межрегионстрой» выдвинул ответную претензию о компенсации убытков вследствие удорожания работ из-за сдвига сроков. Арбитражный суд Красноярского края принял встречный иск к производству. Как отмечают юристы, процесс, вероятнее всего, завершится финансовым взаимозачетом, итоговый размер которого установит судебная экспертиза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Межрегионстрой» намерен взыскать с «Восток ойл» убытки, возникшие из-за смещения сроков строительства нефтепровода «Ванкор — Сузун»

Фото: Александр Сидоров / Коммерсантъ «Межрегионстрой» намерен взыскать с «Восток ойл» убытки, возникшие из-за смещения сроков строительства нефтепровода «Ванкор — Сузун»

Фото: Александр Сидоров / Коммерсантъ

Подрядчик строительства нефтепровода «Ванкор — Сузун», компания «Межрегионстрой», 29 июля направила в арбитражный суд Красноярского края встречный иск к ООО «Восток ойл». Компания требует возместить убытки, возникшие из-за удорожания работ вследствие смещения сроков по вине заказчика. Подача ответного требования стала реакцией на первоначальный иск — ранее «Восток ойл» обратилась в суд с целью взыскать 1,1 млрд руб. неотработанного аванса по договору строительства этого же трубопровода.

«Суд пришел к выводу, что встречное исковое требование подлежит принятию для рассмотрения совместно с первоначальным иском»,— говорится в определении. Следующее заседание по делу пройдет 27 августа.

ООО «Восток ойл» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») реализует крупнейший проект по освоению нефтяных месторождений на севере Красноярского края. Он включает 52 участка недр, включая Пайяхскую группу, Ванкорский кластер и Западно-Иркинский участок. Ресурсная база проекта — 6,5 млрд т премиальной малосернистой нефти. Проектом предусмотрена реконструкция действующих объектов транспортировки нефти Ванкорского кластера и строительство новых на Таймырском полуострове, в том числе создание нового нефтепровода «Ванкор — Сузун» протяженностью 85 км для увеличения пропускной способности между Ванкорским и Сузунским месторождениями.

Во встречном исковом заявлении ООО «Межрегионстрой» требует взыскать с ООО «Восток ойл» 48 млн руб. В заявленную сумму входят задолженность по оплате фактически выполненных и принятых работ, неустойка за просрочку платежа, а также убытки, возникшие в результате простоя по вине заказчика. Размер дополнительных убытков от удорожания строительства вследствие смещения сроков реализации проекта подлежит определению по результатам судебной экспертизы.

Согласно материалам дела, договор подряда на строительно-монтажные работы был заключен сторонами в феврале 2021 года. Документ предполагал авансирование и обязывал подрядчика предоставить оригинал безотзывной независимой гарантии возврата средств, однако «Межрегионстрой» не исполнил это условие в срок. Более того, по информации истца, с декабря 2025 года компания фактически прекратила работу на объекте. Ответчик допустил просрочку по отдельным этапам до 600 дней, а общий объем невыполненных работ достиг 61,25%.

ООО «Восток ойл» обратилось с иском к «Межрегионстрою» в арбитражный суд Красноярского края в марте 2026 года, тогда же был наложен арест на имущество и счета ответчика в пределах суммы требований.

К подрядчику на момент обращения с заявлением предъявлены исковые требования на общую сумму более 5,1 млрд руб. Вместе с тем против компании уже ведется 71 исполнительное производство на 307 млн руб. В отношении ответчика в октябре 2025 года также возбуждено дело о банкротстве по заявлению ООО «ЛТ Финанс».

По мнению опрошенных юристов, по итогам рассмотрения спора суд, вероятнее всего, произведет финансовый взаимозачет. Впрочем, существенно уменьшить сумму требований ответчику будет крайне сложно. «Основной иск "Восток ойл", скорее всего, будет удовлетворен в значительной части или полностью, а из встречных требований шансы выше у "твердых" позиций (долг за работы и неустойка), тогда как убытки от удорожания строительства с высокой вероятностью будут снижены или отклонены вовсе из-за слабой доказанности причинной связи»,— считает генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

Если «Межрегионстрой» докажет, что просрочка вызвана несвоевременной передачей стройплощадки, документации или встречными неисполнениями заказчика, компания вправе требовать компенсации, отмечает глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова.

При успехе эти убытки «съедят» значительную часть аванса, добавляет эксперт.

Однако судебная победа «Межрегионстроя» может оказаться формальностью. Как поясняет Юлия Комбарова, из-за возбуждения дела о банкротстве подрядчик не получит прямой денежный перевод от «Восток ойла». Вместо этого присужденная сумма лишь скорректирует требование заказчика.

Лолита Белова