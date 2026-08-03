Уроженца Иркутской области арестовали в Сочи по делу о фейках о ВС РФ

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи СУ СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении уроженца Иркутской области. Мужчину обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенном по мотивам политической и национальной ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2024 года обвиняемый, находясь по месту жительства в Сочи, разместил текстовое сообщение в чате одного из мессенджеров. Следствие считает, что публикация, находившаяся в открытом доступе для неограниченного круга лиц, содержала заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции.

В Следственном комитете сообщили, что оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствие продолжает необходимые процессуальные и следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

Мария Удовик