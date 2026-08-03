Мэр Сочи прокомментировал последствия атаки БПЛА в Архипо-Осиповке

Мэр Сочи Андрей Прошунин выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Архипо-Осиповку. По его словам, трагедия на черноморском побережье отозвалась болью для жителей всего Краснодарского края. Пострадавшим, которые проходят лечение в больницах, глава курорта пожелал скорейшего выздоровления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Ранее сообщалось, что 3 августа в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в селе Архипо-Осиповка городского округа Геленджик произошла трагедия. Первоначально губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о трех погибших и 13 пострадавших, среди которых были дети.

Позднее региональный оперативный штаб уточнил информацию. По его данным, число погибших увеличилось до четырех человек, включая одного ребенка, пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Спустя полтора часа губернатор сообщил, что число погибших возросло до шести человек, трое из них — дети. Количество пострадавших достигло около 40 человек, 17 человек госпитализировали в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где им оказывают необходимую помощь.

По информации властей, атака была направлена на объекты гражданской инфраструктуры. На месте развернули оперативный штаб. Прокуратура Краснодарского края организовала контроль за соблюдением прав граждан после атаки и открыла горячую линию для приема обращений.

Мария Удовик