Глава Новороссийска выразил соболезнования жителям Геленджика после атаки БПЛА

Глава Новороссийска Андрей Кравченко выразил соболезнования семьям погибших и поддержку пострадавшим после падения обломков беспилотного летательного аппарата в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. В своем Telegram-канале мэр города-героя отметил, что атака по гражданской инфраструктуре привела к трагическим последствиям, среди погибших и пострадавших есть дети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Мои самые искренние соболезнования семьям погибших — это невосполнимая утрата. Всем, кто пострадал, желаю сил и скорейшего восстановления. Жителям Геленджика — стойкости в это тяжелое время. Новороссийск скорбит вместе с вами»,— написал господин Кравченко.

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке погибли шесть человек, включая детей. По последним данным, пострадали 47 человек, часть из них получила медицинскую помощь, несколько человек госпитализированы. На месте происшествия работает оперативный штаб и экстренные службы.

Всего в ночь на 3 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России. БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Анна Гречко