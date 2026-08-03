Более 500 спортсменов приедут в Екатеринбург на финал Спартакиады по спорту слепых

С 9 по 15 августа в спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец» в Екатеринбурге пройдет финал III Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В соревнованиях ожидается участие более 500 спортсменов из 23 регионов, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В числе спортсменов будут ветераны боевых действий, получившие инвалидность по зрению.

Участники выступят в таких видах спорта, как голбол, футзал, шоудаун, легкая атлетика и шашки. Финалу предшествовали межрегиональные этапы, которые с апреля по июнь прошли в Хабаровске, Рязани, Сыктывкаре, Екатеринбурге, Майкопе и Кемерово.

«Соревновательную программу дополнят спортивные и образовательные мероприятия. Для участников проведут мастер-классы по стрельбе из лука — дисциплине, которая в ближайшее время войдет в программу спорта слепых, а также по боулингу»,— рассказали в департаменте.

В дни проведения Спартакиады состоится отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации спорта слепых. Ее участники изберут руководящие органы организации на новый срок.

Максим Езерский