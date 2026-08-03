Детский омбудсмен РФ контролирует ситуацию с раненными под Геленджиком детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что следит за ситуацией с детьми, пострадавшими в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком, и готова оказать необходимую помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По ее словам, двое детей находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. Детский омбудсмен также отметила, что находится на связи с региональным уполномоченным по правам ребенка Татьяной Ковалевой.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке погибли шесть человек, еще 47 получили ранения. Среди пострадавших есть дети. По данным региональных властей, целью атаки являлась гражданская инфраструктура. На месте происшествия продолжают работу оперативные и специальные службы.

Вячеслав Рыжков