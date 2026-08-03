Абитуриенты подали в колледжи Воронежской области свыше 23 тысяч заявлений

В Воронежской области количество поданных заявлений в организации среднего профессионального образования (СПО) достигло 23,3 тыс. Об этом сообщила министр образования региона Наталья Салогубова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Конкурсный отбор в колледжи и техникумы на 8,4 тыс. бюджетных мест осуществляется по 118 специальностям, предусматривающим очную и заочную формы. Наибольшее число заявлений подали на юриспруденцию (2,9 тыс.), разработку программного обеспечения (1,9 тыс.) и техническое обслуживание и ремонт автотранспорта (1,3 тыс.).

По словам министра, росту интереса к СПО способствует федеральный проект «Профессионалитет». В Воронежской области уже действуют 12 учебно-производственных объединений, включающих более 30 колледжей и техникумов с 70 предприятиями. С сентября откроются еще два новых кластера — по машиностроению на базе Борисоглебского техникума промышленных и информационных технологий и по сельскому хозяйству на базе Россошанского техникума. Программы «Профессионалитета» предполагают ускоренное обучение с упором на практику и последующее трудоустройство у партнеров-работодателей.

В Воронеже 16 июня ОГЭ для девятиклассников отменили из-за длительной угрозы атаки БПЛА: школьники провели в укрытиях более двух часов. В убежища на время опасности направляли учащихся из 54 пунктов проведения экзаменов в областном центре и одного — в Нововоронеже. В результате экзамены по географии, биологии и истории перенесли на 19 июня, на 3 июля — по физике, информатике и химии.

На следующий день после срыва ОГЭ «Ъ-Черноземье» сообщал, что родители девятиклассников обратились с петицией к министру просвещения России Сергею Кравцову. Они просили отменить экзамены для школьников, находившихся в укрытиях, и выдать им аттестаты на основании текущих и годовых оценок.

Кабира Гасанова