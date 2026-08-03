До конца 2027 года земельные участки получат 2,4 тыс. многодетных семей Казани

До конца текущего года и в 2027 году почти 2,4 тыс. многодетных семей Казани будут обеспечены земельными участками, сообщил председатель комитета земельных и имущественных отношений исполкома города Ренат Галяутдинов на деловом понедельнике.

До конца года планируется пригласить для выбора участков еще около 1 тыс. семей. Все они заранее информируются заказными письмами или по телефону. При смене места жительства необходимо уведомить комитет, иначе семья может не получить приглашение вовремя.

По поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова в Татарстане уже сформированы территории для обеспечения участками еще 1,7 тыс. семей — в Верхнеуслонском, Пестречинском, Зеленодольском, Высокогорском и Лаишевском районах республики.

Влас Северин