Глава управления образования Асбеста обжаловала арест

Начальник управления образования Асбеста (Свердловская область) Светлана Богданова подала апелляционную жалобу на свой арест. Документы уже поступили в Свердловский областной суд, следует из картотеки судебных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский областной суд

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Свердловский областной суд

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что суд отправил Светлану Богданову в СИЗО до 15 сентября. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год Светлана Богданова издавала приказы о премировании работников управления образования, после чего требовала от подчиненных возвращать полученные средства наличными или безналичным способом. Деньги, как считает следствие, поступали на счета обвиняемой и ее близких родственников. Всего за указанный период она получила не менее 600 тыс. руб.

Полина Бабинцева