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Власти Геленджика заявили о 47 пострадавших в результате атаки БПЛА

В больнице Архипо-Осиповки организовано оказание первичной медицинской помощи пострадавшим в результате происшествия. К работе дополнительно привлечены врачи городской больницы и медицинские сотрудники одного из местных санаториев, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На месте работают два психолога, также помощь предложили волонтеры. Медицинские учреждения обеспечены необходимыми препаратами и оборудованием. Пациенты в тяжелом состоянии направляются для дальнейшего лечения в больницы ближайших городов.

В настоящее время формируются уточненные списки пострадавших. По последним данным, в результате происшествия пострадали 47 человек, шесть человек погибли.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что число погибших выросло до шести человек. Среди них трое детей.

Вячеслав Рыжков

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