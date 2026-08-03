Власти Геленджика заявили о 47 пострадавших в результате атаки БПЛА

В больнице Архипо-Осиповки организовано оказание первичной медицинской помощи пострадавшим в результате происшествия. К работе дополнительно привлечены врачи городской больницы и медицинские сотрудники одного из местных санаториев, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На месте работают два психолога, также помощь предложили волонтеры. Медицинские учреждения обеспечены необходимыми препаратами и оборудованием. Пациенты в тяжелом состоянии направляются для дальнейшего лечения в больницы ближайших городов.

В настоящее время формируются уточненные списки пострадавших. По последним данным, в результате происшествия пострадали 47 человек, шесть человек погибли.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что число погибших выросло до шести человек. Среди них трое детей.

Вячеслав Рыжков