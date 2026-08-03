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Число пострадавших при падении обломков БПЛА под Геленджиком выросло до 47

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком пострадали 47 человек, сообщил глава города Алексей Богодистов. По его словам, среди пострадавших есть дети, медицинская помощь оказывается всем нуждающимся.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли шесть человек. Часть пострадавших была госпитализирована, четверо, включая двух детей, находятся в тяжелом состоянии.

На месте продолжают работать экстренные службы. Для оказания помощи пострадавшим в район происшествия направили специализированную бригаду медицины катастроф из Краснодара. В Архипо-Осиповке развернут оперативный штаб для координации действий служб.

Анна Гречко

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