Число пострадавших при падении обломков БПЛА под Геленджиком выросло до 47

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком пострадали 47 человек, сообщил глава города Алексей Богодистов. По его словам, среди пострадавших есть дети, медицинская помощь оказывается всем нуждающимся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли шесть человек. Часть пострадавших была госпитализирована, четверо, включая двух детей, находятся в тяжелом состоянии.

На месте продолжают работать экстренные службы. Для оказания помощи пострадавшим в район происшествия направили специализированную бригаду медицины катастроф из Краснодара. В Архипо-Осиповке развернут оперативный штаб для координации действий служб.

Анна Гречко