Число пострадавших при падении обломков БПЛА под Геленджиком выросло до 47
В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком пострадали 47 человек, сообщил глава города Алексей Богодистов. По его словам, среди пострадавших есть дети, медицинская помощь оказывается всем нуждающимся.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли шесть человек. Часть пострадавших была госпитализирована, четверо, включая двух детей, находятся в тяжелом состоянии.
На месте продолжают работать экстренные службы. Для оказания помощи пострадавшим в район происшествия направили специализированную бригаду медицины катастроф из Краснодара. В Архипо-Осиповке развернут оперативный штаб для координации действий служб.