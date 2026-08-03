На ремонт дороги в Кромском районе Орловской области хотят направить 195 млн

Казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик» объявило электронный конкурс на поиск подрядчика по ремонту дороги «Глазуновка — Тросна» — Богородское — Кромы в Кромском районе. Начальная цена контракта составляет 195,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Источник финансирования — областной бюджет. Подрядчику предстоит устроить нижний и верхний слои дорожного покрытия, возвести водопропускные трубы, укрепить обочины, установить автопавильон, смонтировать дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанести горизонтальную разметку — краской и термопластиком. Приступить к работам необходимо с момента заключения контракта, завершить их — 30 октября 2026 года. Гарантийный срок составляет от полугода до восьми лет.

В рамках контракта предусмотрено авансирование в размере 30% от цены контракта. Заявки на конкурс принимаются до 17 августа, итоги подведут 20-го.

На прошлой неделе стало известно, что в Орловской и Курской областях объявлены тендеры на поиск подрядчиков по содержанию дорог. Совокупная начальная цена контрактов оценивается в 425,1 млн руб.

Кабира Гасанова