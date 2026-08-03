Глава Кубани: число жертв под Геленджиком при падении обломком БПЛА выросло до 6

Число жертв в поселке Архипо-Осиповка возросло до шести человек, трое из них — дети. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, пострадавших насчитывается около 40 человек. Семнадцать из них госпитализированы в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где им оказывают необходимую помощь.

Господин Кондратьев назвал произошедшее «целенаправленным ударом киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре». Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших и заверил, что все пострадавшие и семьи жертв получат поддержку.

Ранее власти Геленджика опровергли сообщения о сборе медикаментов, воды и одноразовой посуды для пострадавших, отметив, что больницы Архипо-Осиповки и Геленджика располагают необходимыми запасами.

По последним данным, в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 10 человек получили ранения, трое пострадавших, включая одного ребенка, госпитализированы. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара.

Всего в ночь на 3 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России. БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Анна Гречко