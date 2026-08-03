В Благовещенске планируют построить коррекционный детсад за 573 млн рублей

Республиканское управление капитального строительства по итогам запроса предложений 11 августа выберет подрядчика возведения коррекционного детского сада в Благовещенске, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 573,43 млн руб., его профинансирует Фонд социальных целевых программ.

По условиям торгов, подрядчик обязан до конца 2028 года построить двухэтажное здание площадью 4,4 тыс. кв. м на земельном участке около 0,8 га. Детсад рассчитан на 15 групп по 8-17 детей в каждой.

Помимо строительства, подрядчик должен поставить различное оборудование: 17 персональных компьютеров, две горки «Радуга» для лечебной физкультуры, сухой бассейн с шариками, интерактивную песочницу с подсветкой и так далее.

Майя Иванова