Количество пострадавших при падении обломков БПЛА под Геленджиком выросло до 17

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком госпитализированы 17 человек, включая двух детей. Четверо пострадавших, в том числе оба ребенка, находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, состояние пациентов находится под постоянным контролем специалистов.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли четыре человека, среди них один ребенок. По данным регионального оперштаба, еще несколько человек получили травмы.

На месте продолжают работать экстренные службы. Для оказания помощи пострадавшим в район происшествия была направлена специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара. В Архипо-Осиповке также развернут оперативный штаб для координации действий служб.

Анна Гречко